Plakayı kalemle boyayıp değiştirdi, 220 bin lira ceza yedi
29.03.2026 14:41
Kalemle plakasını boyayan sürücü polis ekiplerinden kaçamadı.
Elazığ'da motosikletin plakasını kalemle boyayarak değiştiren sürücüye 220 bin lira para cezası kesildi.
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde İ.Y.S. idaresindeki 23 AGF 439 plakalı motosiklet durduruldu.
Ekiplerin kontrolleri sırasında, sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı ve plakasını kalemle boyayarak 23 AGF'yi 23 AGE'ye çevirdiği tespit edildi.
Ekipler tarafından ruhsat sahibi ve sürücü İ.Y.S.'ye 220 bin lira ceza yazılırken, araç ise 30 gün süre ile otoparka çekildi.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.