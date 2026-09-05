Su boru hattı kazısında göçük. 1 işçi hayatını kaybetti
05.09.2026 22:54
Elazığ'da su boru hattı kazısında göçük oluştu.
Elazığ'da su boru hattı kazısı sırasında göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde iş makinesiyle yürütülen su boru hattı kazı çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Kazıda çalışan işçilerden Osman Koç (50), meydana gelen göçük sonucu toprak altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde toprak altından çıkarılan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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