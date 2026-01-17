Tavşan avında arkadaşını vurdu
17.01.2026 16:25
Elazığ’ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan bir kişi, silahın ateşlemesi sonucu arkadaşını vurdu.
Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında av sırasında B.B., yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.’yi vurdu.
Yaralanan S.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.