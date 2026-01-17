Tavşan avında arkadaşını vurdu

17.01.2026 16:25

IHA
İHA

Elazığ’ın Keban ilçesinde tavşan avına çıkan bir kişi, silahın ateşlemesi sonucu arkadaşını vurdu.

Keban ilçesine bağlı Kurşunkaya köyü kırsalında av sırasında B.B., yanlışlıkla silahını ateşleyerek arkadaşı S. D.’yi vurdu. 

 

Yaralanan S.D., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

