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Elazığ'da doğalgazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

15.11.2026 12:57

Elazığ'da doğalgazdan zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı
IHA

Doğalgaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.

Yurt Haber Merkezi
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Elazığ'da bir binada meydana gelen doğalgaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. 

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. 

 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Doğalgaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.

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