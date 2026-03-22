Elazığ’da yanan otomobil küle döndü

Edinilen bilgiye göre, Gezin köyünde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yolun kenarında durdurup müdahale etmeye çalıştı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar itfaiyesi sevk edildi. Araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç küle döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.