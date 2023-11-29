Elazığspor geriden gelip puanı alıyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta son haftalardaki çıkışıyla dikkat çeken 3Gen Holding Elazığspor, bu sezon 3. kez geriye düştüğü bir maçı döndürmeyi başardı. Ligin 3. haftasında deplasmanda oynadığı Turgutluspor maçında geriye düşen Bordo-Beyazlılar 87. dakikada Cengizhan’ın penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.

İç sahada oynadığı Anadolu Üniversitesi maçının da ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan Bordo-Beyazlı ekip, ikinci yarıda muhteşem bir dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Yine grubun 12. haftasında deplasmanda oynadığı K. Bulvarspor maçında 1-0 geriye düşen 3Gen Holding Elazığspor, 90+3’te Cengizhan’ın kaydettiği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Bordo-Beyazlılar, toplamda geride gelip 3 maçta 5 puanı hanesine yazdırdı.

