Elazığspor’un konuğu Hacettepe 1945

TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, Hacettepe 1945’i ağırlayacak. Son 6 maçından 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak teknik direktörü Bülent Yenihayat’la yepyeni bir sayfa açan bordo-beyazlı ekip mutlak kazanması gereken maçta başkent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak maçı kazandığı takdirde rakiplerin alacağı skorlara göre Elazığspor’un haftayı 5. sırada tamamlama ihtimali bulunuyor.



3 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Hacettepe 1945 maçını İzmir bölgesinden C klasman hakemi Berk Çekal yönetecek.