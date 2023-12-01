Elazığspor’un konuğu Hacettepe 1945

Son 6 maçından 12 puan çıkaran 3Gen Holding Elazığspor, pazar günü Hacettepe 1945’i konuk edecek.

Elazığspor’un konuğu Hacettepe 1945

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TFF 3. Lig 2. Grubun 13. haftasında 3Gen Holding Elazığspor, Hacettepe 1945’i ağırlayacak. Son 6 maçından 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak teknik direktörü Bülent Yenihayat’la yepyeni bir sayfa açan bordo-beyazlı ekip mutlak kazanması gereken maçta başkent ekibiyle karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak maçı kazandığı takdirde rakiplerin alacağı skorlara göre Elazığspor’un haftayı 5. sırada tamamlama ihtimali bulunuyor.

3 Aralık Pazar günü saat 14.00’da Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak olan 3Gen Holding Elazığspor - Hacettepe 1945 maçını İzmir bölgesinden C klasman hakemi Berk Çekal yönetecek.

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