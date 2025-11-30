Elektrikli battaniye evi yaktı

Ordu'da elektrikli battaniyeden çıkan yangında dört kişi hastanelik oldu.

Olay Altınordu ilçesinde yaşandı. Akçatepe Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın giriş katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan, Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Dumandan etkilenen dört kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.