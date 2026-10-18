Elektrikli battaniyeden çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
18.10.2026 11:53
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri fark ederek uyanan 86 yaşındaki ev sahibi, son anda dışarı çıkarak komşularına sığındı.
Yangın, sabah erken saatlerde Yıldıztepe Mahallesi 57 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 86 yaşındaki N.K., elektrikli battaniyesinin alev aldığını fark ederek uyandı.
Yangının büyümesi üzerine evden çıkan yaşlı adam, komşularına sığınarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.
KOMŞULARI SAHİP ÇIKTI
Geçtiğimiz yıl eşini kaybettiği öğrenilen N.K.'nin, yakınlarının ısrarlarına rağmen kendi imkanlarıyla satın aldığı elektrikli battaniyeyle uyuduğu öğrenildi.
Yangından son anda kurtulan ve üzerindeki kıyafetlerde yanıklar oluşan yaşlı adama komşuları sahip çıkarak soğuktan korunmasını sağladı.