Elektrikli motosikletten düştüler: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrikli motosikletten düşen 2 kişi yaralandı.

Elektrikli motosikletten düştüler: 2 yaralı
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Kaza, öğlen saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.E. yönetimindeki elektrikli motosiklet, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde devrildi. Yaşanan talihsiz kazada İ.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.E. düşerek yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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