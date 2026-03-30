Elektrikli üç tekerlekli motosiklet alev alev yandı

Olay, Hacıakif Mahallesi, Özdilek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli üç tekerlekli motosikleti ile bir iş yerine malzeme taşıdığı öğrenilen A.B., otobüs durağı yanındaki dükkan önüne geldiğinde motosiklet aniden alev alarak yanmaya başladı.

Ekmek teknesi olan elektrikli motosikletinin yanışını bir süre çaresizlik izleyen sürücüsü, ardından çevredekilerin uyarısı ile olay yerinden uzaklaştı. Araca ait bataryalardan geldiği değerlendirilen patlama seslerinin yükselmesi üzerine ihbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken, elektrikli motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de seyir halindeki bir kepçeden dumanlar yükselmesi üzerine aracı durduran operatörü çevredekilerden yardım istedi. Polis ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden getirdikleri yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri de yangın çıkan iş makinesinde soğutma çalışması yaptı.