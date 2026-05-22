Elif'in ölümüne neden olmuştu. Tahliye edildi

Kaza 19 Şubat 2026'da Ankara 'da Turan Güneş Bulvarı'nda, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önündeki yaya geçidinde meydana geldi.

Otomobiliyle yüksek hızla ilerlediği öne sürülen Yasin Aloğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Güner'e çarptı. Genç kız yaya geçidinden yaklaşık 50 metre uzağa sürüklendi.

Güner, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 9. sınıf öğrencisi Elif’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Otomobil sürücüsü Aloğlu ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İddianamede Aloğlu'nun “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 2. duruşmasına tutuklu sanık Yasin Aloğlu, hayatını kaybeden Elif Güner’in annesi Tuğba Güner, babası Dündar Güner, kardeşi Arda Güner ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Yasin Aloğlu, istemeden böyle bir kazaya neden olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Güner ailesi ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, sanık Yasin Aloğlu’nun “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca Aloğlu’nun tahliyesine hükmetti.