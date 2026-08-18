Emniyet binasının bahçesine hava aracı düştü

Trabzon 'da Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

“HAVA ARACININ MENŞEİ İLE İLGİLİ İNCELEME BİTTİKTEN SONRA BİLGİ VERİLECEK”

Vali Tahir Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 19.00 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine hava aracı olduğu değerlendirilen cismin düştüğünü ifade ederek, "Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmamıştır." dedi.

Park halindeki bazı araçlarda hasar oluştuğunu belirten Şahin, "Konuyla ilgili etraflıca soruşturma başlatılmış olup olay yeri inceleme ekiplerimiz inceleme yapıyor. Hava aracının menşei ile ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi verilecektir." diye konuştu.