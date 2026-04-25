En mutlu günlerine hazırlanıyorlardı, ölü bulundular

Burdur 'un Çavdır ilçesinde dün akşam kına eğlencesi yapan Ayşegül Maral ile Fatih Özaslan, bugünkü düğüne hazırlanmak üzere evlerine gitti.

Ancak çift bugün saat 09.30 sıralarında yakınları tarafından evlerinin banyosunda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evdeji incelemelerin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Çiftin banyoda şofbendeki elektrik akımına kapılıp yaşamlarını yitirdiği ihtimali değerlendiriliyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.