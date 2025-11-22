Turnaçayırı Barajı'da kar manzarası

Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki Turnaçayırı Barajı ve bölgeye ulaşımı sağlayan köprü kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Baraj gölü ve çevresindeki dağların bembeyaz manzaraya büründüğü ve köprünün bu manzaranın ortasında zarif bir çizgi gibi uzandığı görüldü.

Bölgenin sessiz ve doğal atmosferi doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.