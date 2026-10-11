Nesli tehlike altında. Erzincan'da görüldü

Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan ’ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.

Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi .

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