Nesli tehlike altında. Erzincan'da görüldü
11.10.2026 09:13
Erzincan’da nesli tehlike altındaki benekli semender görüntülendi
Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi .
Nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde yaşamını sürdüren semenderin görüntülenmesi, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi .
Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan’ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.
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