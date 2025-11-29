Siste kaybolan koyunlar dron yardımıyla bulundu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yoğun siste kaybolan 200 koyun 9 saatlik arama çalışmalarının sonucunda bulundu. Orhan Küçükkaya’ya ait sürü, görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düştüğü yoğun sis nedeniyle dağınık halde merada kayboldu. Hayvanların olmadığını fark eden Küçükkaya, önce köylülere ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Jandarma komando timlerine köylüler de destek verdi. Sisin artmasıyla zorlaşan arama çalışmaları jandarmaya ait gece görüşlü termal drone ile devam etti. Drone yardımıyla sürünün yeri tespit edildi. Sürü güvenli bir şekilde köye geri getirildi.