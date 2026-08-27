Erzincan Kemaliye'de çıkan köy yangınında 10 ev hasar gördü

Köyde hasar tespit çalışmalarına başlanacağı, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarca çalışma yürütüleceği bildirildi.

Yangının ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık Köyü'ne giderek olay yerinde inceledi. Arıkan, söndürme ve soğutma çalışmları hakkında ekiplerden bilgi alırken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İhbar üzerine bölgeye Kemaliye, Arapgir ve Ağın belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kışlacık köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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