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Erzincan Kemaliye'de çıkan köy yangınında 10 ev hasar gördü

27.08.2026 09:31

Erzincan Kemaliye'de çıkan köy yangınında 10 ev hasar gördü
IHA

Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İHA
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Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangında 10 ev hasar gördü.

Kışlacık köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

 

İhbar üzerine bölgeye Kemaliye, Arapgir ve Ağın belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

 

 Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

 

KAYMAKAMDAN KÖYE ZİYARET

 

Yangının ardından Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık Köyü'ne giderek olay yerinde inceledi. Arıkan, söndürme ve soğutma çalışmları hakkında ekiplerden bilgi alırken, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

 

Köyde hasar tespit çalışmalarına başlanacağı, yangından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumlarca çalışma yürütüleceği bildirildi.

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