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Ayının saldırdığı vatandaş ameliyata alındı

25.07.2026 09:26

Ayının saldırdığı vatandaş ameliyata alındı
IHA
İHA
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayı saldırısında yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde kırsal alanda ayının saldırısına uğrayan İsmail T. yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

 

Tedavi altına alınan İsmail T.'nin ameliyata alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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