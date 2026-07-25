Ayının saldırdığı vatandaş ameliyata alındı
25.07.2026 09:26
Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayı saldırısında yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde kırsal alanda ayının saldırısına uğrayan İsmail T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan İsmail T.'nin ameliyata alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
YASAL UYARI
TERCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. TERCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.