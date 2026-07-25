Ayının saldırdığı vatandaş ameliyata alındı

Tedavi altına alınan İsmail T.'nin ameliyata alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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