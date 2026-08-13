Yüksek gerilim hattında çalışırken akıma kapıldı, vücudunun 3’te 1’i yandı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde demir-doğramacılık yapan Recep Doğan (36), prefabrik ev yapımı sırasında yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Elbiseleri de tutuşan Doğan’a, yanında bulunan çırağı müdahale ederek alevleri söndürdü ve yardım çağırdı.

Tercan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Doğan, ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi.

"Çalıştığım esnada akıma kapıldım. Tele falan dokunmadım, direkt yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Yanımda çırağımla çalışıyordum. 3 metre yükseklikte çalışırken düştüğümü çırağım görmüş. Tutuşan elbiselerimi söndürerek yardım çağrısında bulunmuş. Beni ambulansla olay yerinden aldılar. 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra normal servise çıkarıldım. Vücudumun 3'te biri yanmış. Ayrıca olay sonrasında sol gözüm 4-5 gün kapandı. Tedavi sonrası yavaş yavaş açıldı. Her iki gözüm de kan doluydu. Tedavi gördükçe düzeliyor" dedi.