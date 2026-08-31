Ayı ağıla girdi, 144 hayvan telef oldu

Erzincan ’ın Koçyatağı köyünde gece saatlerinde bir ağıla giren ayı, 144 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Merkeze bağlı köyde besicilik yapan İsmail Mutlu’ya ait ağılın kilitli kapısını kırarak içeri giren ayı, hayvanlara saldırdı.

Sabah saatlerinde ağıla gelen Mutlu, çok sayıda hayvanının telef olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Ayı, kilitli ağız kapısını kırarak içeri girdi. Ağıldaki küçükbaş hayvanlara saldıran ayı nedeniyle 144 hayvan telef oldu.

Olayın fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma olay yerine gelerek inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde ağıla ait kapıda ayıya ait pençe izleri görüldü.

Hayvanları telef olan besici İsmail Mutlu, ayının kapının kilidini kırarak ağıla girdiğini ifade ederek, 144 küçükbaş hayvanının telef olduğunu ve büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Zararının karşılanmasını isteyen Mutlu, yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Koçyatağı köyü Muhtarı Cengiz Kaya da olayın köyde endişeye neden olduğunu belirtti.

Ayının kapıyı kırarak ağıla girdiğini söyleyen Kaya, bölgede ayı popülasyonunun arttığını savundu.

Köy sakinlerinin geçimini büyük ölçüde hayvancılıktan sağladığını ifade eden Kaya, yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına ve hayvancılık işletmelerine yaklaşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaya, benzer olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerin bölgede kalıcı ve etkili önlemler alması çağrısında bulundu.