Çiftçiler isyan etti: "Hayvanlarımız şap virüsünün tehlikesinde"

Erzincan'ın Başpınar köyünde kimliği belirsiz kişiler, şap hastalığından telef olmuş hayvanları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın söylediği uygun defin yöntemleri yerine meralara attı. Şap hastalığından telef olan hayvanlar iki metre derinlikteki çukurlara, kireçlenerek ve iri taşlarla takviye edilerek gömülür veya özel tesisi olan yerlerde yakılmalı.

Daha önce de bu tarz durumları yaşandığını belirten köy halkı, hastalığın yayılma riskinden dolayı endişe duyuyor.

Küçükbaş hayvan üreticisi Mustafa Uludağ, son günlerde aynı durumun tekrarlandığını belirterek, "Gece saatlerinde ölen hayvanları kimseye fark ettirmeden meraya bırakıyorlar. Bu hayvanlar şap hastalığından ölüyor. Bizim sürülerimiz de risk altına giriyor. Bunu yapanların tespit edilip cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

Bölge halkı hem hayvan sağlığının hem de geçim kaynaklarının korunması gerektiğini yetkililerden acil olarak çözüm beklediklerini belirtiyor.