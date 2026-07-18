Emekli olduktan sonra merak saldı: Kentte benzeri yok
18.07.2026 13:35
Erzincan'daki lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Erzincan'daki lavanta bahçesi, mor renkleri ve hoş kokusuyla yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
Emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından ticari amaç gözetilmeden oluşturulan bahçenin kentte benzeri bulunmuyor. Fotoğrafçılar ve doğaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bahçede ziyaretçiler, mor lavantalar arasında keyifli vakit geçiriyor.
8 bin kök lavantanın yer aldığı bahçe, yaz aylarında açan çiçekleriyle dikkat çekiyor.
“8 BİN KÖK LAVANTA EKTİM”
Emekli olduktan sonra lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan Adnan Doğan, Erzincan'da böyle bir bahçe bulunmadığını belirterek, "8 bin kök lavanta ektim. Üç yılın sonunda güzel bir bahçe ortaya çıktı. İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Morali bozuk insanlar bile buraya gelince mutlu oluyor" dedi.
Bahçeyi ailesiyle ziyaret eden bir vatandaş ise her yıl lavanta bahçesine gelerek fotoğraf çektirdiklerini ifade ederek, "Buranın görselliğini çok beğeniyoruz. Çocuklarımla birlikte burada çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.
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