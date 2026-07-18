Emekli olduktan sonra merak saldı: Kentte benzeri yok

“8 BİN KÖK LAVANTA EKTİM”

Emekli olduktan sonra lavanta yetiştiriciliğine ilgi duyan Adnan Doğan, Erzincan 'da böyle bir bahçe bulunmadığını belirterek, "8 bin kök lavanta ektim. Üç yılın sonunda güzel bir bahçe ortaya çıktı. İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Morali bozuk insanlar bile buraya gelince mutlu oluyor" dedi.

Bahçeyi ailesiyle ziyaret eden bir vatandaş ise her yıl lavanta bahçesine gelerek fotoğraf çektirdiklerini ifade ederek, "Buranın görselliğini çok beğeniyoruz. Çocuklarımla birlikte burada çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.