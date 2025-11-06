Erzincan Belediyesi uygulama tarlalarında ekim yaptı
06.11.2025 09:33
İHA
Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde belediye mücavir alanları içerisinde yer alan uygulama tarlalarında hububat ekimi gerçekleştirildi.
Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Erzincan’da, belediye ekipleri verimli topraklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Yapılan açıklamada, "Verimli topraklarımızdan en yüksek faydayı sağlamak adına yapılan bu çalışmalarla hem üretime katkı sağlıyor hem de şehrimizin tarımsal potansiyelini geliştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.
Belediye yetkilileri, uygulama tarlalarında yapılan üretim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde farklı ürün gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığını belirtti.
