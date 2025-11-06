Erzincan Belediyesi uygulama tarlalarında ekim yaptı

Tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı Erzincan’da, belediye ekipleri verimli topraklardan en yüksek faydanın sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan açıklamada, "Verimli topraklarımızdan en yüksek faydayı sağlamak adına yapılan bu çalışmalarla hem üretime katkı sağlıyor hem de şehrimizin tarımsal potansiyelini geliştiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Belediye yetkilileri, uygulama tarlalarında yapılan üretim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde farklı ürün gruplarını da kapsayacak şekilde genişletilmesinin planlandığını belirtti.