Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza

Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce sıfır olarak aldığı 46 ANB 232 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan jandarma personeli, 16 AHR 144 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta demir yığınına dönerken, sürücü olay yerinden yaralı olarak çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma ve polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.