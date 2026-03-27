Erzincan Geven Balı coğrafi işaret tescili aldı
27.03.2026 17:11
Erzincan'ın coğrafi iaretli ürün sayısı 17'ye yükseldi.
Erzincan’ın önemli doğal ürünlerinden Erzincan Geven Balı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.
Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliğince yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte, ilin coğrafi işaretli ürün sayısı 17’ye yükseldi.
Coğrafi işaret tescili, ürünün belirli bir bölgeye özgü olduğunu ve o bölgenin doğal, kültürel ile üretim özelliklerini taşıdığını belgeliyor. Erzincan Geven Balının bu kapsama alınması, ürünün kalitesinin ve yöresel karakterinin resmi olarak tanındığını ortaya koyuyor.
Zengin flora yapısı ve doğal üretim potansiyeliyle öne çıkan Erzincan’da, geven bitkisinden elde edilen bal, bölgedeki arıcılık faaliyetleri açısından önemli bir yere sahip bulunuyor.
