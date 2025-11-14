Erzincan merkezli 35 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu

Erzincan merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden, aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu anlaşılan soruşturma dosyasında toplam 111 şüpheli tespit edildi.

Operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkıdan bozma silah, 4 kuru sıkı silah, 756 fişek ele geçirildi.

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce; 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.