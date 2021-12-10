Erzincan ve Kars'ta kardan kapanan 50 köy yolu açıldı

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Kar ve tipi nedeniyle Erzincan ve Kars'ta kapanan 69 köy yolunda belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.



Kars'ta 38 ve Erzincan'da 12 yerleşim yerinin yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.



Ekiplerin Erzincan'da kapalı bulunan 19 köy yolunda karla mücadelesi sürüyor.



Öte yandan Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyü ile Kıraç köyü arasında tipi nedeniyle sürekli kapanan yolun açık tutulması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor.