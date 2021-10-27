Erzincan'da 12 kaçak avcıya 19 bin 405 lira ceza kesildi

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 17:14
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, avcılık kurallarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi amacıyla denetim yapıldı.
Ekiplerin denetlediği 179 avcıdan 12'sine "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan toplam 8 bin 905 lira idari para ve 10 bin 500 lira tazminat cezası kesildi.
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