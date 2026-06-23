Erzincan'da 30 metre yükseklikten dökülen saklı cennet görsel şölen sunuyor
23.06.2026 10:10
Ulaşımın zor oluşu nedeniyle Erzincan’ın saklı cenneti olarak adlandırılan Konarlı Şelalesi, yaz ayları ile birlikte coştu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 2 bin metre rakımda bulunan Konarlı Şelalesi, motokros tutkunlarının aksiyon kameralarına yansıdı.
Erzincan'daki Tercan ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Konarlı Şelalesi, yaz mevsiminin gelmesi ve kar sularının etkisiyle artan debisiyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.
Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülen şelale, bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmese de doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor.
Konarlı Şelalesi'ne ulaşan motokroscuların çektiği görüntüler, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu tarafından sosyal medya hesabında "Rota: Konarlı Şelalesi" notuyla paylaşıldı.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.