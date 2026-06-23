Erzincan'da 30 metre yükseklikten dökülen saklı cennet görsel şölen sunuyor

Ulaşımın zor oluşu nedeniyle Erzincan’ın saklı cenneti olarak adlandırılan Konarlı Şelalesi, yaz ayları ile birlikte coştu.

Munzur Dağları'ndan gelen kar ve yağmur sularıyla beslenen şelale, yaz aylarında serin havasıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 30 metre yükseklikten Konarlı Deresi'ne dökülen şelale, bulunduğu konum ve ulaşım şartlarının zorluğu nedeniyle çok fazla bilinmese de doğa tutkunları ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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