Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
13.04.2026 19:33
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Kemah (Erzincan)
|13 Nisan 2026 19:15
|39.5028
|39.2408
|7.12
|4.00
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 18:50
|39.2481
|28.9897
|6.29
|1.00
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 18:21
|39.2506
|28.9892
|7.00
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|13 Nisan 2026 17:50
|38.3019
|38.9025
|7.00
|1.80
|Fethiye (Muğla)
|13 Nisan 2026 17:37
|36.6611
|29.2361
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 17:28
|39.1356
|28.3508
|11.85
|1.50
|Seyhan (Adana)
|13 Nisan 2026 17:23
|36.9472
|35.2017
|36.52
|1.60
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 16:38
|39.2233
|29.0236
|7.00
|1.00
|Akdeniz - [115.56 km] Datça (Muğla)
|13 Nisan 2026 16:36
|35.6567
|27.3383
|7.28
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 15:53
|39.2028
|28.3189
|6.58
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 15:47
|39.1122
|28.3403
|7.00
|1.30
|Gördes (Manisa)
|13 Nisan 2026 15:27
|38.8264
|28.3331
|7.00
|1.20
|Dalaman (Muğla)
|13 Nisan 2026 15:07
|36.9047
|29.1022
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 14:57
|39.2839
|29.0142
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 14:56
|39.2106
|28.0261
|5.78
|1.60
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 13:47
|39.2225
|28.9775
|13.45
|1.20
|Dalaman (Muğla)
|13 Nisan 2026 13:45
|36.9006
|29.0989
|7.00
|1.10
|Mazıdağı (Mardin)
|13 Nisan 2026 12:27
|37.4881
|40.3239
|7.09
|1.30
|Ulus (Bartın)
|13 Nisan 2026 12:08
|41.5436
|32.7753
|7.00
|1.40
|Selçuk (İzmir)
|13 Nisan 2026 12:02
|37.8406
|27.4358
|6.94
|1.60
|Söke (Aydın)
|13 Nisan 2026 12:02
|37.8000
|27.4844
|7.21
|1.70
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 11:59
|39.1714
|29.0411
|13.13
|1.10
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 11:58
|39.2844
|28.9108
|7.00
|1.20
|Akdeniz - [18.36 km] Kumluca (Antalya)
|13 Nisan 2026 11:55
|36.1528
|30.2975
|6.42
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 11:09
|39.1083
|28.2061
|7.00
|0.80
|Merkez (Bolu)
|13 Nisan 2026 11:02
|40.8439
|31.6206
|12.29
|2.20
|Beypazarı (Ankara)
|13 Nisan 2026 11:01
|40.1367
|31.8431
|7.00
|2.10
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 10:58
|39.2169
|28.9553
|7.29
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 10:47
|39.2381
|28.2083
|5.87
|1.30
|Akdeniz - [28.04 km] Kumluca (Antalya)
|13 Nisan 2026 10:47
|36.0592
|30.3744
|6.54
|2.00
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [12.30 km] Kemer (Antalya)
|13 Nisan 2026 10:39
|36.5092
|30.6839
|6.69
|1.90
|Akdeniz - [30.77 km] Kumluca (Antalya)
|13 Nisan 2026 10:32
|36.0406
|30.4289
|7.72
|2.20
|Van Gölü - [01.72 km] Tuşba (Van)
|13 Nisan 2026 10:23
|38.8725
|43.4936
|7.00
|2.00
|Patnos (Ağrı)
|13 Nisan 2026 10:21
|38.9906
|42.9036
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 10:17
|39.2125
|29.0094
|11.64
|1.00
|Akdeniz - [58.21 km] Demre (Antalya)
|13 Nisan 2026 10:03
|35.7839
|30.3225
|17.15
|1.90
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 09:57
|39.2322
|28.9889
|13.24
|2.40
|Akdeniz - [65.59 km] Demre (Antalya)
|13 Nisan 2026 09:45
|35.7178
|30.3436
|17.46
|3.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 09:37
|39.2428
|28.2242
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 09:20
|39.2572
|28.9725
|7.00
|1.40
|Akdeniz - [52.35 km] Demre (Antalya)
|13 Nisan 2026 09:19
|35.8214
|30.2708
|8.65
|1.90
|Akdeniz - [27.32 km] Kumluca (Antalya)
|13 Nisan 2026 09:05
|36.0681
|30.4019
|8.63
|2.10
|Patnos (Ağrı)
|13 Nisan 2026 09:01
|38.9883
|42.8800
|11.19
|2.90
|Akdeniz - [25.63 km] Kumluca (Antalya)
|13 Nisan 2026 08:52
|36.0875
|30.2858
|7.00
|2.40
|Akdeniz - [55.47 km] Demre (Antalya)
|13 Nisan 2026 08:48
|35.7842
|30.2572
|16.17
|4.70
|Akdeniz - [53.87 km] Demre (Antalya)
|13 Nisan 2026 08:43
|35.8031
|30.2642
|26.05
|3.50
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 08:26
|39.2514
|29.0042
|5.10
|1.80
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 08:15
|39.2197
|28.9956
|11.04
|1.30
|Yeşilyurt (Malatya)
|13 Nisan 2026 08:12
|38.2744
|38.1850
|12.14
|1.90
|Ege Denizi - [70.40 km] Datça (Muğla)
|13 Nisan 2026 07:42
|36.0617
|27.3894
|5.71
|2.10
|Dukan, Süleymaniye (Irak) - [152.82 km] Şemdinli (Hakkari)
|13 Nisan 2026 07:37
|35.8694
|45.2283
|6.11
|3.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|13 Nisan 2026 07:30
|37.8717
|36.4792
|7.08
|1.30
|Akdeniz - [91.08 km] Marmaris (Muğla)
|13 Nisan 2026 07:22
|35.8117
|28.0725
|13.62
|2.60
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 07:16
|39.2567
|28.9769
|8.01
|1.30
|Kovancılar (Elazığ)
|13 Nisan 2026 07:13
|38.8322
|40.1025
|6.98
|1.90
|Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)
|13 Nisan 2026 06:52
|36.0714
|27.4228
|14.23
|3.50
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 06:30
|39.2333
|29.0097
|6.99
|1.00
|Yeşilyurt (Malatya)
|13 Nisan 2026 06:26
|38.2861
|38.2578
|7.00
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13 Nisan 2026 06:15
|37.8894
|36.4675
|7.05
|1.20
|Buldan (Denizli)
|13 Nisan 2026 06:05
|38.0769
|28.9772
|13.24
|1.30
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 06:00
|39.2256
|28.9883
|7.13
|0.90
|Buldan (Denizli)
|13 Nisan 2026 05:37
|38.0703
|28.9783
|13.79
|1.70
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 05:10
|39.2508
|28.9667
|5.83
|0.80
|Akdeniz - [88.91 km] Marmaris (Muğla)
|13 Nisan 2026 05:00
|35.8336
|28.0250
|18.87
|3.60
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 04:57
|39.2231
|29.0211
|13.28
|1.50
|Seydikemer (Muğla)
|13 Nisan 2026 04:50
|36.5456
|29.3878
|7.00
|1.20
|Elmadağ (Ankara)
|13 Nisan 2026 04:42
|39.7564
|33.2558
|10.17
|0.70
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 04:34
|39.2650
|28.9886
|8.86
|0.90
|Gediz (Kütahya)
|13 Nisan 2026 04:25
|39.1022
|29.4300
|7.00
|1.80
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13 Nisan 2026 04:14
|37.9856
|36.4961
|6.96
|1.60
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 04:02
|39.2131
|28.9333
|5.93
|1.90
|Patnos (Ağrı)
|13 Nisan 2026 03:51
|39.0106
|42.8419
|7.00
|3.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 03:49
|39.3367
|28.0425
|7.00
|1.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|13 Nisan 2026 03:43
|37.9553
|36.4875
|6.84
|1.40
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 03:42
|39.2644
|28.9364
|7.16
|1.00
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 03:33
|39.2236
|28.9703
|6.96
|1.10
|Simav (Kütahya)
|13 Nisan 2026 03:27
|39.2147
|29.0017
|5.21
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 03:23
|39.1825
|28.3525
|7.00
|1.40
|Yatağan (Muğla)
|13 Nisan 2026 03:12
|37.3225
|28.2275
|7.01
|0.70
|Altıeylül (Balıkesir)
|13 Nisan 2026 03:09
|39.5883
|27.9636
|7.00
|1.30
|Kale (Malatya)
|13 Nisan 2026 03:03
|38.3722
|38.7608
|11.38
|3.10
