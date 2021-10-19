Erzincan'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı (Erzincan Haberleri)

Erzincan'da yediemin otoparkında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 21:21

Erzincan'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Bir yediemin otoparkında, icradan satışı gerçekleştirilen otobüsü almak için gelen A.T. (57) ile Y.K (44) ve H.S. (57) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, kavgaya dönüşen tartışmada A.T. yanındaki bıçakla Y.K. ve H.S'yi yaraladı.

Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

A.T. polise ekiplerince gözaltına alındı.

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