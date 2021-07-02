Erzincan'da ders kitapları arasına gizlenmiş uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı

Erzincan Haberleri 02.07.2021 - 15:01
Erzincan'da, ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, kent genelinde son bir ayda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bazı sokak satıcılarının yakalanmamak için ders kitapları arasında kargo aracılığıyla uyuşturucu sattığı tespit edilen operasyon kapsamında, 1 kilo 145 gram toz esrar ile çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, bunlardan 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Erzincan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzincan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.