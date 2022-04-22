Erzincan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 22.04.2022 - 15:29
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.
Yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
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