Erzincan'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Kentte Başbağlar mahallesinde bir okulun inşaatında çalışan demirci ustası İbrahim B, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.



Durumu fark edene arkadaşları olayı 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan İbrahim B'yi düştüğü yerden çıkarıp ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.



Burada tedaviye alınan İbrahim B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.