Erzincan'da kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü

Erzincan'da hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düştü yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde Karayolları ekipleri görev aldı. Ekipler güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.