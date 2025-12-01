Erzincan'da kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü
01.12.2025 09:10
İHA
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.
Erzincan'da hava sıcaklıkları sıfır derecenin altına düştü yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde olacağı, sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesiyle birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Kar yağışının görüldüğü Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde Karayolları ekipleri görev aldı. Ekipler güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.