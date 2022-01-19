Erzincan'da köpeklerin saldırdığı çocuğun sağlık durumu iyi

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 09:38
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Üzümlü ilçe merkezinde 8 gün önce park yakınında oynarken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen E.B'nin (9) tedavisi sürüyor.
Hastanede yapılan ameliyat sonrası çocuk servisine alınan E.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çocuğun babası Burak B, AA muhabirine, oğlunun okul dönüşü oynarken başına gelen talihsiz olaya çok üzüldüklerini söyledi.
Erzurum'daki tedavi ve müdahaleler sonucu çocuğunun hayati tehlikeyi atlattığını anlatan Burak B, "Doktorlar hafif bir estetik operasyon daha geçirebileceğini söyledi. Allah'a şükür çocuğumuzun sağlık durumu iyiye gidiyor. Oğlumun yaraları iyileşiyor, doktorlarımıza teşekkür ederiz. Başka çocukların başına bu tarz olay gelmemesi için tedbir alınmasını istiyoruz." dedi.
Baba Burak B, oğlunun iyileşip taburcu edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.
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