Erzincan'da korkutan kaza. 6 kişi yaralandı
25.04.2026 15:27
Erzincan'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu üçü çocuk 6 kişi yaralandı.
Erzincan'da SUV tipi araç ile otomobilin çarpıştı. E.Ü. (41) yönetimindeki SUV tipi araç ile A.T'nin (47) kullandığı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı ile Ali Kemali Caddesi kesişiminde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11) ve R.Ü. (6) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
