Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi (Erzincan Haberleri)
Erzincan'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince bir kıraathanede arama yapıldı.
Burada kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.
Polis ekiplerince kumar oynanırken kullanılan materyallere ve 2 bin lira paraya el konuldu.
Erzincan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzincan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Erzincan