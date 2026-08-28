Erzincan'da mobilya imalathanesinde yangın

Akyazı Kavşağı Terzibaba Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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