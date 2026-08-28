NTV

Erzincan'da mobilya imalathanesinde yangın

28.08.2026 13:14

Erzincan'da mobilya imalathanesinde yangın
DHA

İmalathane kullanılamaz hale geldi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Erzincan'da gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle çevredeki ev ve arazilere sıçramadan söndürüldü.

Akyazı Kavşağı Terzibaba Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Alevlerin sardığı imalathaneye ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki mesken ve arazilere sıçramadan kontrol altına aldı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

 

Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery

YASAL UYARI

ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.