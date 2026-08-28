Erzincan'da mobilya imalathanesinde yangın
28.08.2026 13:14
İmalathane kullanılamaz hale geldi.
Erzincan'da gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle çevredeki ev ve arazilere sıçramadan söndürüldü.
Akyazı Kavşağı Terzibaba Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlerin sardığı imalathaneye ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, bitişiğindeki mesken ve arazilere sıçramadan kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.
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