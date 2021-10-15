Erzincan'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 00:11
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Erzincan Çayırlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y'nin kullandığı 24 ES 253 plakalı otomobil, Çayırlı-Mercan karayolu Gözeler mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki S.Y, H.Ç. ve E.C.S ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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