Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti

Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 31.08.2021 - 11:47
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Süleyman Önal'ın (38) kullandığı 25 ED 635 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kantarlar mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, 38 yaşındaki anne Tuğba ile oğlu 9 yaşındaki Mehmet Emin Önal hayatını kaybetti, araç sürücüsü eşi ve oğlu Ahmet Efe Önal (13) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.
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