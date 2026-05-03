Erzincan'da soda yüklü TIR devrildi
03.05.2026 10:22
Soda yüklü TIR yol kenarına devrildi.
Erzincan'da soda yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımında U.Ç. idaresindeki soda yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.
Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırda maddi hasar oluştu. Devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
