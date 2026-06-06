Erzincan'da tek katlı evde yangın çıktı
06.06.2026 15:36
Can kaybı ya da yaralanma olmazken evde büyük çapta zarar meydana geldi.
Erzincan'da tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Akşemsettin Mahallesi 658'inci Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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