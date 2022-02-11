Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:12
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada otomobildeki Sevda Ç. olay yerinde, sürücü Muammer U. ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.
Sevda Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Erzincan Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Erzincan Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.