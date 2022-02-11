Erzincan'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı,



Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.



Kazada otomobildeki Sevda Ç. olay yerinde, sürücü Muammer U. ise kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü.



Sevda Ç'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılması amacıyla aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



