Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 17:16
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve yasadışı ekim olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili olduğu iddia edilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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