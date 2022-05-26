Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve yasadışı ekim olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 3 adrese operasyon düzenledi.



Adreslerde yapılan aramada, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili olduğu iddia edilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

