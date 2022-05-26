Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi (Erzincan Haberleri)

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı hakkında yasal işlem yapıldı.

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 17:16

Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir ele geçirildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve yasadışı ekim olayları ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez ilçe mülki sınırları içerisinde 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 47 kök kenevir bitkisi, 2 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olduğu iddia edilen 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yasal Bilgilendirme

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