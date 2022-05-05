Erzincan'da yoldan çıkan otomobil toprak yığınına çarptı, 5 kişi yaralandı

Haberler - Erzincan Haberleri Anadolu Ajansı 05.05.2022 - 13:39
Erzincan Haberleri - Anadolu Ajansı, Selahattin T'nin kullandığı 24 DA 429 plakalı otomobil, Refahiye-İliç kara yolunda yoldan çıkıp toprak yığınına çarptı.
Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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