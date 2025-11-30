Fuhuş operasyonunda üç tutuklama

Erzincan'da emniyet güçleri, kent merkezinde zorla fuhuş yaptırmak ve fuhşa aracılık etmek suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan üç aylık fiziki ve teknik takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen beş kadını kurtaran ekipler, şüpheliler B.S.A, B.T. ve yabancı uyruklu N.I.'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada 63 bin 700 lira, bir miktar euro, beş cep telefonu, yedi sim kart ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.