Girlevik Şelalesi "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi
06.06.2026 12:01
Erzincan'da bulunan Girlevik Şelalesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.
6 Haziran 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, şelale ve çevresinin koruma sınırları resmen yürürlüğe girdi.
Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen imar çalışmalarının ardından alınan kararın, bölgenin doğal yapısının korunmasına ve turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
Çağlayan Beldesi sınırlarında bulunan Girlevik Şelalesi için hazırlanan rekreasyon projesi kapsamında karşılama merkezi, otopark, restoran, mesire alanları ve seyir terası yapılması planlanıyor.
Yetkililer, tüm çalışmaların doğal doku korunarak gerçekleştirileceğini belirtti.
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