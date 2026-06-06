Girlevik Şelalesi "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi

Çağlayan Beldesi sınırlarında bulunan Girlevik Şelalesi için hazırlanan rekreasyon projesi kapsamında karşılama merkezi, otopark, restoran, mesire alanları ve seyir terası yapılması planlanıyor.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yürütülen imar çalışmalarının ardından alınan kararın, bölgenin doğal yapısının korunmasına ve turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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