Kurutulmuş beyaz duttan hazırlanıyor. Sırrı güneşte saklı
28.07.2026 09:56
Son Güncelleme: 28.07.2026 09:56
Kaliteli dut pekmezi için hava şartları önem taşıyor.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kendine özgü aroması ve geleneksel üretim yöntemiyle bilinen dut pekmezinin yapımına başlandı.
Erzincan'da yüzyıllardır sürdürülen yöntemlerle hazırlanan dut pekmezi yapımı başladı. Hasadı yapılan beyaz dutlar, odun ateşi üzerinde büyük kazanlarda doğal kaynak suyuyla kaynatılıyor.
Kaynama aşamasına gelen dutların şırası çıkarıldıktan sonra güneş gören damlarda tepsilere alınarak yaklaşık bir hafta boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Üreticiler, kaliteli pekmez elde edilebilmesi için bol güneşli, hafif rüzgarlı ve yağışsız havanın önem taşıdığını belirtiyor.
Dut pekmezi, doğal enerji kaynağı olarak biliniyor.
Kemaliye'de üretilen dut pekmezinin en önemli özelliğinin kurutulmuş beyaz duttan hazırlanması ve uzun süre kaynatılmadan güneşte olgunlaştırılması olduğu ifade ediliyor.
Medine Turgut, pekmezin tamamen doğal yöntemlerle ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini söyledi.
Üretimin yoğun emek gerektirdiğini belirten Turgut, dutların önce kazanlarda kaynatılarak şırasının elde edildiğini, daha sonra açık ve yayvan kaplarda düşük ısıda koyulaşıncaya kadar kaynatıldığını anlattı.
Kaynama sırasında oluşan köpüklerin sürekli alındığını dile getiren Turgut, şıranın zamanla renginin koyulaştığını ve kendine özgü pekmez kokusunu yaymaya başladığını kaydetti.
Doğal enerji kaynağı olarak bilinen dut pekmezinin; demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin olduğu, özellikle kış aylarında geleneksel beslenmenin önemli ürünleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
YASAL UYARI
ERZINCAN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ERZINCAN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.